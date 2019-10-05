بالفيديو... حقيقة موكب الملك سلمان "المهيب" الذي حلق في سماء الرياض

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل، طائرة كبيرة يرافقها عدد من المقاتلات حربية.

#يوم_الجمعه

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ياخادم البيتين .. بالخير .. والنور

السبعة تصبح لاجل عينك ثمانِ

والمشتبه ابو عمامة.. ودنقور

والله لـ يركع ذليل .. ومهانِ

🇸🇦🇸🇦



موكب خادم الحرمين عائدا من جدة 🇸🇦 pic.twitter.com/hUCS7BQ5EZ — منصور الضبعان (@mansour_daban) October 4, 2019

لكن قناة الإخبارية" السعودية الرسمية نشرت أمس السبت، مقطع الفيديو وقالت إنه للقوات الجوية السعودية تجوب الرياض وذلك خلال الاحتفال باليوم الوطني.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في 21 سبتمبر/أيلول على موقعها، أن مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة العربية السعودية ستقوم بالاستعراض في كل من مدينة جدة والرياض والمنطقة الشرقية.

واستعدت القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع (F15s ،F15C، تورنيدو، تايفون) طائرة (MRTT) والمخصصة للتزود بالوقود، حيث تم تجهيزها خصيصا للمشاركة في هذه الاحتفالية.

وعاد الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمة السعودية الرياض يوم الأربعاء الماضي بعد أشهر من إقامته في مدينة جدة.