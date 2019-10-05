بالفيديو... حقيقة موكب الملك سلمان "المهيب" الذي حلق في سماء الرياض

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل، طائرة كبيرة يرافقها عدد من المقاتلات حربية.
#يوم_الجمعه— منصور الضبعان (@mansour_daban) October 4, 2019
🇸🇦🇸🇦🇸🇦
ياخادم البيتين .. بالخير .. والنور
السبعة تصبح لاجل عينك ثمانِ
والمشتبه ابو عمامة.. ودنقور
والله لـ يركع ذليل .. ومهانِ
🇸🇦🇸🇦
موكب خادم الحرمين عائدا من جدة 🇸🇦 pic.twitter.com/hUCS7BQ5EZ
لكن قناة الإخبارية" السعودية الرسمية نشرت أمس السبت، مقطع الفيديو وقالت إنه للقوات الجوية السعودية تجوب الرياض وذلك خلال الاحتفال باليوم الوطني.
فيديو | القوات الجوية السعودية تجوب #الرياض وتذهل الجمهور في #اليوم_الوطني #الإخبارية pic.twitter.com/8X8qMeUbMk— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 4, 2019
وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في 21 سبتمبر/أيلول على موقعها، أن مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة العربية السعودية ستقوم بالاستعراض في كل من مدينة جدة والرياض والمنطقة الشرقية.
واستعدت القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع (F15s ،F15C، تورنيدو، تايفون) طائرة (MRTT) والمخصصة للتزود بالوقود، حيث تم تجهيزها خصيصا للمشاركة في هذه الاحتفالية.
#القوات_الجوية_الملكية_السعودية تشارك بعروض جوية في كل من #الرياض و #الشرقية و #جدة.#اليوم_الوطني89#حماة_الوطن_في_يوم_الوطنhttps://t.co/oX7CMBuyC0 pic.twitter.com/B27vOTDP5Q— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 23, 2019
وعاد الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمة السعودية الرياض يوم الأربعاء الماضي بعد أشهر من إقامته في مدينة جدة.
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