فيلم "الممر"... يعيد إثارة جدل بين المصريين والإسرائيليين

أثار الفيلم المصري "الممر" حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قابله ردود فعل مستاءة من قبل الصحافة الإسرائيلية.

بدأت الحديث عن الفيلم يتزايد بعد عرضه على القنوات المصرية المفتوحة رغم مرور وقت قصير على عرضة الأول في السينمات المصرية، والذي كان في عيد الفطر الماضي، أصبح خلالها أحد أعلى الأفلام المصرية من حيث الإيرادات.

One of THE BEST movies I've ever seen!!! 👏👏👏👏❤️❤️❤️#الممر pic.twitter.com/uiuhB2xrJO — Nymh Akeel 🍁 (@NymhAkeel) October 7, 2019

وقررت السلطات المصرية عرض الفيلم مجانا على شاشات التلفزيون بمناسبة احتفالات أكتوبر، بعدها بدأ الحديث عن الفيلم الذي لاقى استحسان القاعدة العريضة من الجمهور المصري.

وسلطت وسائل الإعلام المصرية الضوء على الفيلم، حيث قال الإعلامي عمرو أديب، إن فيلم "الممر" قد أدخل البهجة والسرور على قلوب عدد كبير من المواطنين المصريين: "والله الفيلم ده بمقام تعليم ودراسة وضرب للإرهاب وحاجات كتير جدا.. واللي عمله الممر إمبارح يتدرس"، بحسب صحيفة الوطن.

رأيك في فيلم الممر ؟؟ pic.twitter.com/oZb5KuUjZd — نسرين هاني (@Nesreen_5890) October 7, 2019

انعكس نجاح الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدر هاشتاغ "الممر" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، بعد عرضه على شاشات التلفزيون.

وجاءت تعليقات رواد "تويتر" عند عرض الفيلم، معبرة عن إعجابهم الشديد به وطريقة سرده لأحداث حقيقية وقعت في أثناء حرب الاستنزاف، حيث طالب المستخدمين الدولة بصناعة وعرض مزيد من هذه الأفلام التي ترفع من الحس الوطني عند الشباب خاصة، والناس عامة.

العالم يتحدث عن مصر🔰

✴صحفي بريطاني قال :المصريين نسوا مشاكلهم الاقتصاديةواتجمعوا علي حب جيشهم

فيلم الممر يفرغ شوارع مصر من اهلهالمشاهدته

✴صحفي اسرائيلي:المصريين يحملون كرهاشديدا لاسرائيل يصوروهم بانهم مصاصين دماء

✴صحفي امريكي:فيلم يوحدقلوب المصريين اتجاه قواتهم المسلحة

🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/qlb4Gkh5qg — 🇪🇬Afaf Abdelwahab🇪🇬 (@FFF_1616pP) October 8, 2019

قوبل هذا الاستحسان في مصر باستياء الصحافة في إسرائيل، حيث نشرت صحفية "يديعوت أحرونوت" تقرير صحفي تضمن رد الفعل الإسرائيلي عن فيلم "الممر" المصري الحربي، حيث قالت الصحيفة إن الفيلم أثار المخاوف داخل المجتمع العبري من زيادة الكراهية تجاه إسرائيل وأن الفيلم يصور اليهود على أنهم مصاصو دماء، حسبما نقلت صحيفة الفجر.

العالم يتحدث عن مصر🔰

✴صحفي بريطاني قال :المصريين نسوا مشاكلهم الاقتصاديةواتجمعوا علي حب جيشهم

فيلم الممر يفرغ شوارع مصر من اهلهالمشاهدته

✴صحفي اسرائيلي:المصريين يحملون كرهاشديدا لاسرائيل يصوروهم بانهم مصاصين دماء

✴صحفي امريكي:فيلم يوحدقلوب المصريين اتجاه قواتهم المسلحة

🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/qlb4Gkh5qg — 🇪🇬Afaf Abdelwahab🇪🇬 (@FFF_1616pP) October 8, 2019

من جانبها أعربت المحللة الإسرائيلية للشئون العربية سميدار بيري عن تخوفها من فيلم "الممر"، حيث قالت في مقال لها إنه "في الوقت الذي يتحدث فيه المسئولون في مصر وإسرائيل عن اتفاقية السلام بين البلدين، انتفضت مصر من السعادة بسبب فيلم يصور الجيش الإسرائيلي بالسادي".

وقدم الكاتب الصحفي الإسرائيلي "تسفي بارائيل" في صحيفة "هآريتس" العبرية، تحليلا للفليم وموجها حديثه للإسرائيليين، حيث أعرب عن فزعه من الرغبة الكبيرة لدى الشباب النزول إلي السينمات فى مصر والدول العربية لمشاهدة العمل الأضخم، ومعربا عن خوفه من ردود الأفعال الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاهدة الفيلم.

واختتم "بارئيل" مقاله محذراً فيه من خطورة المضمون الذي يحمله الفيلم، موضحا أن فيلم "الممر" ليس مجرد عمل يصور الجنود المصريين كشباب مستقيم يحب وطنه، لكنه عاد ليذكر المصريين بمن هو العدو الحقيقي لهم.