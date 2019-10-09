افتتاح عيادة خاصة في بريطانيا لعلاج الإدمان على ألعاب الفيديو

أعلنت الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) افتتاح عيادة متخصصة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 25 عامًا يعانون من إدمان على ألعاب الفيديو.

وسيقوم فريق الأطباء النفسيين وعلماء النفس والممرضون بمساعدة الشباب في التغلب على الإدمان، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمرضى الحصول على استشارات الأطباء عن طريق السكايب أيضا، بحسب صحيفة "ذي غارديان".

وقال رئيس الخدمة الصحية، سايمون ستيفنز: "الاحتياجات الصحية تتغير باستمرار، وبالتالي فإن "NHS" لا يمكن أن تقف جانبا، لذلك ستقوم العيادة الجديدة في حل مشكلة متنامية أثرت على العديد من الأطفال والشباب".

واعترفت منظمة الصحة العالمية أخيرًا أن الإدمان على ألعاب الفيديو هو مرض وأدرجته في التصنيف الدولي للأمراض (ICD-11).