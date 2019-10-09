طيران "الاتحاد" الإماراتي يستأنف رحلاته إلى بيروت في 27 أكتوبر

وأعلنت الشركة في تغريدة، عبر حسابها الرسمي، اليوم "طائراتنا من طراز بوينغ 9-787 ستحلق إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، ابتداء من 27 تشرين الأول/ أكتوبر".
طائراتنا من طراز بوينغ 9-787 ستحلق إلى العاصمة اللبنانية، بيروت ابتداءاً من 27 أكتوبر.— الاتحاد للطيران (@EtihadAirwaysAR) October 9, 2019
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يأتي ذلك، بعد القرار الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالسماح لمواطني الإمارات بالسفر إلى لبنان؛ ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة طلب السفر بين البلدين بشكل كبير.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، عن الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، روبن كامارك، أن "لبنان يعد سوقا أساسيا بالنسبة لدولة الإمارات؛ وتمت زيادة القدرة الاستيعابية لتلبية الطلب المتوقع على رحلات المسافرين ورحلات الشحن".
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