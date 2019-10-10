الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم تعلن عن الفائزين بجائزة نوبل للأدب لعامي 2018 و2019

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الخميس، عن الفائزين بجائزة نوبل للأدب لعامي 2018 و2019، وحصدت البولندية أولغا توكارتشوك، جائزة العام الماضي، بينما حصل، النمساوي، بيتر هاندكه على جائزة العام الجاري.

قال السكرتير الدائم للأكاديمية السويدية ماتس مالم "تُمنح الجائزة (لعام 2018) للخيال السردي، الذي يمثل بعاطفة موسوعية عبور الحدود كشكل من أشكال الحياة".

© REUTERS / Michele Tantussi/Dominic Ebenbichler صورة أرشفية - البولندية أولغا توكارتشوك تحصل على جائزة نوبل في الآداب لعام 2018 وبيتر هاندكي لعام 2019

وأشار إلى أن جائزة عام 2019 منحت "للعمل المتأثر الذي يستكشف محيط وخصائص الوجود الإنساني".

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The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

يذكر أنه تم إلغاء جائزة نوبل للأدب العام الماضي بسبب أزمة في الأكاديمية السويدية، لاختيار الفائز، حيث تم اتهام شخصية ثقافية رائدة في السويد جان كلود أرنو بالتحرش الجنسي من قبل 18 امرأة وحدثت معظم حالات التحرش منذ وقت طويل للغاية لم تتم مقاضاتها.

زأدين أرنولت فيما بعد بتهمتي اغتصاب نفس المرأة في عام 2011 وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين وستة أشهر.