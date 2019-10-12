حافي القدمين.. رئيس وزراء الهند يجمع القمامة على أحد الشواطئ (فيديو)

ظهر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وهو يقوم بجمع القمامة وعلب البلاستيك من أحد الشواطئ.

ونشر ناريندرا مودي شريطا مصورا، صباح اليوم السبت، في تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، ظهر فيه وهو يقوم بهمة جديدة، وليست سياسية، وإنما جمع القمامة.

Plogging at a beach in Mamallapuram this morning. It lasted for over 30 minutes. Also handed over my ‘collection’ to Jeyaraj, who is a part of the hotel staff. Let us ensure our public places are clean and tidy! Let us also ensure we remain fit and healthy. pic.twitter.com/qBHLTxtM9y — Narendra Modi (@narendramodi) October 12, 2019

وكتب ناريندرا مودي في تغريدته:

دعونا نضمن أن تكون أماكننا العامة نظيفة ومرتبة، ودعونا نتأكد من بقائنا لائقين وصحيا أيضا.

وكشف الشريط المصور رئيس الوزراء الهندي وهو يسير حافي القدمين على شاطئ مدينة مامالوورام الهندية، ويجمع القمامة داخل كيس بلاستيكي، حمله في النهاية على ظهره ليعطيه لأحد العمال.

#DontGoBackModi BhGita/Ch 3:21 Yad yad acarati sresthas tat tad evetaro janah sayat pramanam kurute lokastad anuvartate🙏 Whatever action is performed by a great man,common men follow his footsteps &whatever standards he sets by exemplary acts,all the world pursues🙏#MyPMMyPride pic.twitter.com/ZXo1hUxIBP — Sangitha Varier (@VarierSangitha) October 12, 2019

وتشكل مشكلة القمامة تحد كبير أمام الهند التي يبلغ إنتاجها اليومي من النفايات البلاستيكية وحدها، نحو 15 مليون كيلوغرام، ما يشكل 11 كيلوغراماً للفرد سنوياً مقارنة بـ28 كيلوغراماً للفرد على الصعيد العالمي، بحسب الغرف التجارية الصناعية الهندية.

وتنتج الهند نفايات بلاستيكية أقل من المتوسط ​​العالمي للفرد الواحد، مع عمليات تدوير بلاستيك نشطة تصل إلى 60% من نسبة النفايات البلاستيكية الإجمالية، ويعود الفضل في ذلك إلى زيادة عدد الشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية التي اتخذت من حماية البيئة أساساً لأعمالها.

كذلك جزء كبير من مشكلة القمامة في الهند يعود لنظام إدارة النفايات العشوائية، والذي حتى اللحظة يساعد متطوعون بالسيطرة عليها عن طريق جمع القمامة من المجاري المائية والأنهار ومقالب القمامة، وفصلها بعضها عن بعض لإعادة تدويرها.