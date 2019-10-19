رئيس الزمالك: لن ألعب في قطر من أجل "صفيحة"

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري، رفضه خوض مباراة كأس السوبر الأفريقي في قطر.

وقال منصور، مستعد للدخول في صراع مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "يالا كورة".

لن ألعب في قطر، وأهلًا بالمشاكل مع الاتحاد الإفريقي إذا كانت لديه رغبة في صناعة المشاكل مع الزمالك.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة "الحديث اليوم"، فجر اليوم السبت:

وتابع: "على استعداد لمواجهة الترجي التونسي في تونس، لأنه شعب شقيق، لكن لن أرسل فريقي إلى قطر من أجل الحصول على صفيحة".

وأضاف رئيس نادي الزمالك:

لن ألعب في قطر حتى لو الأمر كلفني الهبوط لدوري الدرجة الثالثة.. ورد فعلي على هذا الأمر سيكون غير متوقع.

ويشار إلى أن نادي الزمالك قد فاز بالكونفدرالية الأفريقية عن موسم 2018-2019، ومن المنتظر أن يخوض كأس السوبر أمام الترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا.

سبق أن صرح شيهو ديكو، عضو لجنة مسابقات الأندية في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، مساء أول أمس الخميس، بأن كأس السوبر الأفريقي الذي سيجمع الترجي التونسي والزمالك المصري سيقام في قطر.

وقال شيهو ديكو "إن كأس السوبر سيكون في قطر بالطبع، هناك اتفاق بين كاف وقطر على استضافتهم للمباراة لمدة 3 نسخ، بدأت في الموسم الماضي".

وتابع عضو لجنة المسابقات "إنه لم نحدد بعد موعد وملعب المباراة، بسبب تأخر حسم موقف بطل دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد، لكن التزامنا الوحيد هو أن تقام المباراة في قطر بسبب الاتفاق الموقع".

ويعزى رفض المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عدم اللعب في قطر، بسبب الأزمة السياسية بين مصر وقطر.