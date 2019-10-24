مصر... تحذيرات من سيول قادمة بعد ساعات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول على عدة مناطق في الجمهورية خلال الساعات المقبلة.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد مصر سحبا منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد، وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة التي من المتوقع أن تشهد غدا درجة حرارة صغرى 20 وكبرى 24، كما سيكون الطقس معتدلا على شمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في أخرة.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية إلى غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة شرقا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.