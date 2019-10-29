فنانة مصرية تعلن حملها بصورة من أمام الكعبة

ينتظر نجما الكوميديا العربية والمصرية، نجما "مسرح مصر"، حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبد الفتاح، قدوم مولودهما الأول بعد عامين من الزواج.

ونشرت عبد الفتاح صورة جديدة لها عبر حسابها على Instagram، اليوم، الثلاثاء، ظهرت خلالها في شهور الحمل الأخيرة.

وعلقت إسراء عبد الفتاح، قائلة:

اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم حسن خلقه وخُلقه وسهل حمله ومخرجه واجعله قرة عين لي ولوالده واجعله من عبادك الصالحين.

يشار إلى أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح احتفلا بزفافهما، في العام 2017، وهما من أبرز نجوم الكوميديا المصرية الشباب، وبزغ نجمهما في "مسرح مصر"، المستمر منذ سنوات.