أثناء رحلته السياحية... سمكة قرش تلتهم قدم سائح بريطاني

فقد سائح بريطاني قدمه واصيب آخر بجراح بليغة بعد أن هاجمتهم سمكة قرش في منطقة ويت صاندي باسدغ الأسترالية الشهيرة.

وقال موقع "دويتشي فيليه" الألماني إن مسؤولين في خدمة الطوارئ في ولاية كوينزلاند الأسترالية قالوا إن سمكة قرش عضت سائحا بريطانيا وأكلت قدمه وأصابت آخر قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا.

كان السائحان في رحلة سباحة قرب شاطئ إيرلاي بمنطقة ويت صاندي باسادغ أثناء الهجوم من قبل سمكة القرش.

وأفادت خدمة الإنقاذ بالولاية بتغريدة على تويتر أن السائحين تم نقلهما بطائرة مروحية إلى مشفى ماكاي بيز على مسافة نحو 950 كيلومترا شمالي برزبين عاصمة الولاية ووضعهما خطر ولكن مستقرة.

وأضافت "السائح البريطاني أكل القرش قدمه والآخر أصيب بتمزقات خطيرة في الساق بعدما هاجمهما القرش في ويتصنداي اليوم".

وأكدت خدمة الإسعاف في كوينزلاند إن رجلا يبلغ من العمر 28 عاما فقد قدمه اليمني فيما يعاني الثاني (22 عاما) من تمزقات في الساق.

وبحسب الموقع، وقعت أربع هجمات بأسماك القرش منذ سبتمبر/ أيلول من العام الماضي في ويتصنداي منها واحدة مميتة.