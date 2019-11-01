بعد انتشارها على مواقع التواصل.. الأمن الأردني يتوعد أصحاب هذه الفيديوهات

أكد الأمن العام الأردني في بيان له، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حال رصد فيديوهات مصورة تتضمن مخالفات وممارسات خطرة أثناء القيادة.

وأعلنت الإدارة في بيانها، رصد فيديوهات مصورة تتضمن أساليب قيادة خطرة ومخالفات أثناء القيادة "مشاهد قيادة متهورة ومستهترة أو تشحيط بالعجلات، أو خروج للأجسام بالاضافة لمخالفات تركيب الإضافات الصوتية أو الضوئية والتي انتشرت مؤخرا على تطبيقات الموبايل وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن.

وناشدت الإدارة المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بأنظمة السير، ونوهت إلى أن هذه الأساليب تعرض حياة المواطنين لخطر جسيم، وتعتبر مخالفة للقانون، وحذرت من الانسياق نحو تلك الممارسات، بحسب موقع "الوكيل الإخباري".

وانتشرت في الآونة الأخيرة مشاهد لحالات قيادة خطرة على وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن تداولها الناشطون، استدعت تحركا عاجلا من الأمن العام الأردني.