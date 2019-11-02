بالفيديو... روبي ترقص مع محمد رمضان في حفلة ليلية

تداول رواد موقع إنستغرام مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الفنانيين يتشاركون الرقص على نغمات الموسيقى في إحدى تاحفلات الليلية.

وذكرت مجلة هن أن الفيديو التقط في إحدى حفلات العشاء حضرها عدد من النجوم، بينهم محمد رمضان، وروبي، وسلمى أبو ضيف، وبسمة بوسيل، والذين تفاعلوا بشدة مع الأغنيات وشاركوا بعضهم البعض بالرقص.

وبدأ الفيديو برقص بسمة بوسيل على أغنية زوجها تامر حسني "عيش بشوقك"، ثم توالت الرقصات بعد ذلك على أغنيات تامر حسني ومحمد رمضان، حيث شاركت روبي محمد رمضان الرقص على أغنية "إنساي"، وانتهى الفيديو بنغمات أحدث أغنيات رمضان "السلطان".

وكان محمد رمضان قد طرح كليبه الجديد "السلطان"، صباح الأحد الماضي عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، ليكون بذلك الكليب الثامن لأغانيه بعد" إنساى" الذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة مع الفنان سعد لمجرد.

ظهر محمد رمضان في كليبه الجديد السلطان وهو يرقص مع فتيات بأزياء الجواري، مرتديا زي يشبه إلى حد كبير إطلالة السلاطين في العهود القديمة، وشاركت الفنانة العراقية نور نعيم، المعروفة بـ"نور ستارز"، المطرب المصري في الفيديو والتي جسدت دور السلطانة.