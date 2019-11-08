ولي عهد دبي يحفز المشاركين في سباق 30x30... فيديو

انتشر على "انستغرام" مقطع فيديو للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي في دبي، وهو يقوم بتحفيز المشاركين في سباق دبي 30x30.

Amazing views from my balcony watching the #DubaiRun. I won’t lie, I had a little cry that I can’t take part 😭 I’ll be back running in no time though. Good luck to everyone taking part #30x30challenge pic.twitter.com/GOxV8Zvct5 — Claire Kabbani  (@ClaireKabbani) 8 ноября 2019 г.

من جانب آخر تم نشر لقطات جوية للسباق على "تويتر" و"انستغرام" يمكن فيها سماع صوته وهو يحفز المشاركين.

وحسب الموقع الرسمي للمسابقة، يعود تحدّي دبي للّياقة والذي يقام في الفترة من 18 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2019.

وانطلقت هذه المبادرة عام 2017، وتهدف إلى تحفيز سكّان دبي وزوّارها على مُمارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميّاً على مدى 30 يوماً، واتباع نمط حياة صحي على المدى البعيد.

ويستضيف تحدّي دبي للّياقة لمدة 30 يوما جدولاً حافلاً بالفعاليات الرياضيّة والنشاطات الترفيهيّة في كل أنحاء الإمارة.

ولا يقتصر التحدّي على الحركة والرياضة فقط، بل يهدف أيضاً إلى الحفاظ على أسلوب حياة صحي، ويمكن لأي شخص المشاركة! سواء كنت رياضيّاً خبيراً أو مُبتدئاً غير مُعتادٍ على الرياضة.