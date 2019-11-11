شرطة الرياض تلقي القبض على عربيين يسخران من الزي السعودي... فيديو

ونقلت صحيفة "تواصل" الاكترونية، أن الشابين ظهرا في بث مباشر من داخل أحد المطاعم في الرياض، وقام أحدهما خلال البث بـ"البصق" على الشماغ، وردد الآخر بعض عبارات التهكم عن الزي.
فيديو— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) November 11, 2019
إيقاف مقيمَيْن يحملان جنسية عربية ظهرا في فيديو يتضمن إساءة للزي السعودي pic.twitter.com/cinWPmSEvX
ووفقا لموقع "أخبار 24"، "حددت الأجهزة المختصة هوية الشخصين اللذين ظهرا في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهما داخل أحد المطاعم في الرياض".
ومن المنتظر أن تصدر شرطة الرياض بياناً لتوضيح تفاصيل وملابسات مجريات التحقيق.
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