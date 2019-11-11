شرطة الرياض تلقي القبض على عربيين يسخران من الزي السعودي... فيديو

ألقت الشرطة السعودية القبض على مقيمين من جنسية عربية، بعد تداول مقطع فيديو لهما وهما يسخران من الزي السعودي.

ونقلت صحيفة "تواصل" الاكترونية، أن الشابين ظهرا في بث مباشر من داخل أحد المطاعم في الرياض، وقام أحدهما خلال البث بـ"البصق" على الشماغ، وردد الآخر بعض عبارات التهكم عن الزي.

فيديو

إيقاف مقيمَيْن يحملان جنسية عربية ظهرا في فيديو يتضمن إساءة للزي السعودي pic.twitter.com/cinWPmSEvX — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) November 11, 2019

ووفقا لموقع "أخبار 24"، "حددت الأجهزة المختصة هوية الشخصين اللذين ظهرا في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهما داخل أحد المطاعم في الرياض".

ومن المنتظر أن تصدر شرطة الرياض بياناً لتوضيح تفاصيل وملابسات مجريات التحقيق.