شركة روسية تصدر أغلى سماعات آبل في العالم... صور

وعرضت شركة "كافيار" السماعات الفاخرة التي يقدر ثمنها بـ67 ألف دولار تقريبا، كما يقدر وزنها أثقل بنسبة 75% مقارنة بالسماعات البلاستيكية وعيار الذهب 18 قيراطا.

Apple AirPods Pro wrapped in 18 karat gold. The Caviar AirPods Pro Gold Edition cost $67,790 - Courtesy https://t.co/ff2Ewgt87g pic.twitter.com/W4Zr4aij4C — Nazifi Adamu (@AbiRuhaimah) November 13, 2019

ولم تصنع الشركة سوى زوج واحد من هذه السماعات، وقالت الشركة: "إصدار كافيار الذهبي من إير بودز، هو المستوى الجديد من الإكسسوارات الحصرية التي تثير إعجابًا صادقًا، فهي استثنائية بالفعل ولا يتاح منها سوى نسخة واحدة".

بالإضافة إلى النموذج الرئيسي، تنتج الشركة أيضًا خيارات "أبسط"، بتكلفة تتراوح من 1300 إلى 1600 دولار. والسماعات متوفرة بألوان مختلفة، وعلب شحنها مصنوعة من جلد بيثون أصيل أو تمساح.