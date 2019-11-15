الحكومة المصرية تصدر بيانا عن "انتشار الذباب": لا ينقل الأمراض

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن انتشار أسراب من الذباب الناقل للأمراض بالحدود المصرية الجنوبية.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "مصراوي".

وأكدت وزارة الصحة المصرية أنه لا صحة لانتشار أسراب من الذباب الناقل للأمراض قادمة من الحدود الجنوبية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، وأن مصر خالية تماماً من كافة الحشرات الوبائية.

وشددت الوزارة المصرية على جاهزيتها، وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للحشرات الناقلة للأمراض على مدار العام.

وأوضحت الوزارة وجود قوافل وقائية مجهزة بأجهزة المكافحة (الرشاشات الظهرية ومواتير الرش ومبيدات الصحة العامة)، لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض بمختلف المحافظات خاصةً الحدودية، مشيرة إلى أن الهدف من تنفيذ تلك القوافل هو مكافحة الأمراض، التى تنتقل عن طريق الحشرات، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة، طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.