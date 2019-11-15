ما سبب محاولة كريستيانو رونالدو "سرقة" هاتف معجبة

ويظهر رونالدو في الفيديو خارجا للنزهة مع زملائه من الفندق الذي يقيم به المنتخب البرتغالي أثناء معسكره الحالي، وفجأة يركض رونالدو باتجاه سيارة تقف على جانب الطريق.

ويحاول النجم البرتغالي مازحا "سرقة" هاتف من سيدة تجلس في المقعد الأمامي كانت تحاول أخذ صورة للنجم الشهير.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو قد سجل ثلاثية ليتقرب من هدفه الدولي المئة، بعدما قاد البرتغال بطلة أوروبا للفوز 6-صفر على ليتوانيا، في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، أمس الخميس.

ورفع رونالدو، الذي سجل الثلاثية رقم 55 في مسيرته والتاسعة مع البرتغال، رصيده إلى 98 هدفا دوليا وسيصبح ثاني لاعب يسجل 100 هدف مع منتخب بلاده، بعد الإيراني، علي دائي.