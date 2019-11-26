بعد فيديو مثير... مؤسس "تيسلا" يكشف السبب وراء الخسارة

قال الملياردير، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" الأمريكية للسيارات، إن سبب كسر زجاج "سايبر ترك" (الشاحنة الفضائية) يرجع إلى ما وقع قبل العرض الرسمي.

ونشر إيلون ماسك، مؤسس شركة "تسلا" الأمريكية ورئيسها، تغريدات جديدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، لتفسير السبب الحقيقي وراء كسر زجاج الشاحنة الفضائية المسماة Cybertruck، أثناء عرض الإطلاق وأمام جمهور عريض منذ أيام.

Reason Cybertruck is so planar is that you can’t stamp ultra-hard 30X steel, because it breaks the stamping press — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

وأوضح ماسك أن سبب كسر الشاحنة "سايبر ترك" يعزى إلى ضرب أحد أبواب الشاحنة بمطرقة كبيرة من أجل إثبات قوة هيكلها، قبل العرض، بالطبع، وبأن هذه الحركة أدت على ما يبدو إلى تشقق في قاعدة زجاج النوافذ.

كما أضاف ماسك أنه وفي المرة القادمة من الضروري ضرب نافذة السيارة بكرة فولاذية، قبل ضرب هيكلها بالمطرقة.

Tesla's demo of its first electric pickup didn't go quite according to plan. The "Tesla armor glass" windows shattered when hit with a metallic ball pic.twitter.com/nnUlPN3adF — Bloomberg TicToc (@TicToc) November 23, 2019

يشار إلى أن مقطع فيديو لتجربة فاشلة للسيارة "سايبر ترك" (الشاحنة الفضائية) التقط من حدث الإطلاق، قد تسبب في خفض ثروة ماسك بمقدار 768 مليون دولار في يوم واحد.

وكانت تجربة السيارة غير متوقعة، خاصة وأن تصميم السيارة تم على اعتبار أن الزجاج غير قابل للكسر، في حين تحطم زجاج السيارة مرتين أثناء العرض الرسمي للسيارة، المفترض أن يبدأ سعرها ب39900 دولارا.