تعرف على عقوبة من يعذب الحيوانات في أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافقة على قانون جديد يفرض عقوبة على من يعذب الحيوانات.

ذكرت شبكة "دويتشه فيله"، أن ترامب وافق على إصدار القانون الجديد الذي ينص على اعتبار العنف ضد الحيوانات جريمة فيدرالية يعاقب مرتكبها بدفع غرامة والحبس لمدة قد تصل إلى سبع سنوات.

President @realDonaldTrump just signed the Preventing Animal Cruelty and Torture (PACT) Act into law—which makes it a Federal crime to engage in animal crushing. pic.twitter.com/pqYKamPGFZ — The White House (@WhiteHouse) November 26, 2019

وأضافت الشبكة أن الموافقة على هذا القانون "تعتبر من المرات النادرة التي يتفق فيها الديمقراطيون والجمهوريون على أمر ما، حيث قام بتقديم مسودة القانون عضو الحزب الجمهوري فيرت بوشانان والعضو الديمقراطي تيد دويتش.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن فخره للمشاركة في إصدار القانون، وذلك خلال مراسم توقيع القانون الجديد، بعد أن وافق عليه كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.

ويعتبر هذا القانون امتداد لقانون كان صدر في عام 2010 خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لمنع تصوير عمليات قتل أو تعذيب الحيوانات بكافة أشكالها.

يشار إلى أن القوانين الأمريكية العنف ضد الحيوانات، إلا أن القانون الجديد من شأنه السماح بمحاكمة كل ما يتجاوز الحدود المسموح بها في قانون كل ولاية.