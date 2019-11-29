تفاصيل مسلسل تركي آل الشيخ الجديد

قرّر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الشروع في كتابة مسلسل جديد، بالتعاون مع سيناريست مصري.

وقال السيناريست المصري، عمرو سمير عاطف، عن تفاصيل تعاونه مع تركي آل الشيخ: "هنبدأ في التعاون بعدما انتهي من مسلسل النهاية"، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "مصراوي".

وأكد سمير عاطف أن المستشار تركي آل الشيخ، لديه قصة جيدة للغاية، وعرضها عليه، ويمكنه تقديمها في شكل درامي جيد، بعدما تحمس إلى القصة التي عرضها عليه رئيس هيئة الترفيه السعودية؟

وأشار سمير عاطف إلى أن المسلسل يتنمي للدراما التشويقية البوليسية، ويتكون من 10 حلقات، كجزء أول، ومن المقرر أن يعرض على شبكة Netflix الشهيرة.

وعلى الرغم من كل تلك التفاصيل، فإن عمرو سمير عاطف أكد أنه لم يشرع في الكتابة من الأصل، وأن الأمر مجرد فكرة رواها له "آل شيخ"، وأعجبته وتحمس لها، ويتمنى أن تخرج للجمهور بشكل جيد.

وسبق للمستشار تركي آل الشيخ، أن أعلن عن نيته خوض المنافسة في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل وضع فكرته، ويتولى كتابة السيناريو والحوار عمرو سمير عاطف.