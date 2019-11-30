حذاء نابليون بـ"117 ألف يورو"

فقد بيع حذاء كان له في مزاد في باريس بمبلغ 117208 يورو (128.8 ألف دولار) كما أعلنت دار درو للمزادات.

L'empereur a toujours la botte, euh, la cote.



Les fameuses bottes de Napoléon viennent d'emporter 117 208 € (frais inclus) à l'instant chez @AlexandreGique1 !



Les fans de l'Empire sont toujours nombreux 👏👏 pic.twitter.com/oaHU2lDSnE — Drouot (@Drouot) November 29, 2019

​وارتدى نابليون هذا الحذاء حين عاش في المنفى في جزيرة القديسة هيلانة. وفي وقت لاحق سلّم صديق له هو الجنرال انري برتران، هذا الحذاء إلى النحات كارلو ماروكيتي ليستفيد منه في صنع تمثال للإمبراطور الراحل.

وكانت تقديرات الدار تشير إلى أن الحذاء سيباع بمبلغ يتراوح بين 50 و80 ألف يورو.