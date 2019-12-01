تسجيل
19:43 01 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    سوق الفاكهة في مصر

    أغذية مهمة ومفيدة جدا... لكن احذروا الإكثار منها

    © Sputnik . sputnik
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/103506/35/1035063555.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/201912011043579284-%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7/

    قال موقع إلكتروني أمريكي إن هناك أهمية كبيرة لاختيار الوجبات الغذائية المفيدة للجسم، ولكن مع الحذر من كثرة استخدامها.

    ونشر الموقع الإلكتروني الأمريكي "بيزنس إنسايدر"، صباح اليوم، الأحد، قائمة مطولة لوجبات غذائية مفيدة للجسم كونها تساعد على تحسن الصحة العامة والحفاظ على وزن مثالي.

    علاج السرطان
    © Sputnik . Кирилл Каллиников
    "لا تخشى السرطان"... ثمرة فاكهة ومشروب لديهما الحل لهذا المرض العضال
    وحذر الموقع الإلكتروني من الإكثار من تناول هذه الوجبات الغذائية، خاصة وأن بعض أخصائي التغذية يقعون في أحيان كثيرة في أخطاء عندما يقدمون نصائح عامة بخصوص الكميات الواجب تناولها من وجبات غذائية.

    ومن بين الوجبات الغذائية المنشورة في التقرير:

    1- المكسرات المحلاة بالشيكولاتة

    شدد الموقع الإلكتروني على أهمية تناول المكسرات بالشيكولاته، ولكن مع الحذر من الإفراط فيها، كونها تسبب مضاعفات جمة.

    2- الزبادي

    نصح الموقع تناول الزبادي ولكن بسعرات حرارية معينة، فالكمية المناسبة من الزبادي هي نصف كوب أو حوالي مغرفة واحدة. 

    3- شطيرة الجبن

    من الأخطاء الشائعة تناول رغيف الخبز وبضع ملاعق من الجبن الكريم لا يتسبب في زيادة للوزن، ولكن الإفراط في تناول هذه الشطائر يسبب مرض السكري، نتيجة جزئية للزائد من السكريات المضافة، والتي يلعب فيها الخبز دورا محوريا. 

    ونوه الموقع الإلكتروني إلى أن الإفراط في تناول الجبن تحديدا يعني مزيد من السعرات الحرارية والدهون المشبعة.وعن الكمية المناسبة صحيا، فهي قطعة خبز صغيرة وملعقة ونصف من الجبن.

    4- العصائر المعبأة

    لا تحتوي العصائر المعبأة على الألياف، ولا تعطي تلك العصائر الفائدة المطلوبة، ولا تقارن بالعصائر الجافة. كما أن زيادة كمية العصائر المعبأة يعني زيادة السعرات الحرارية والسكر. 

    5- رقائق الشيبسي 

    أوضح الموقع الإلكتروني أنه بمجرد تحويل الخضار والفاكهة إلى شرائح، يتم تدمير العديد من الفيتامينات والمواد المغذية لها، كما أن تناول الخضروات الطازجة أفضل بكثير من تناولها وهي جافة أو نيئة. 

    6- سلطة الفواكة

    أشار الموقع الإلكتروني إلى أن تناول الفواكة في شكل مجمع أو سلطة يمكن أن يؤدي إلى زيادة السكر في وجبة واحدة، ما يعني ارتفاع نسبة السكر في الدم وكذلك الأنسولين، وهو ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

    انظر أيضا:

    "لا تخشى السرطان"... ثمرة فاكهة ومشروب لديهما الحل لهذا المرض العضال
    اكتشاف نوع من الفاكهة مضاد للشيخوخة
    بكل بساطة... تجنب مخاطر الإصابة بالسكر بتناول "حبتين" من الفاكهة
    ماذا يحدث لجسم الإنسان إذا تناول الفاكهة والخضروات فقط
    الكلمات الدلالية:
    الشيكولاتة, السكر, مرض السكري, فاكهة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المصارعة البوليفية بلانكا بيريز، أكا كاتي الحسناء خلال مباراة للمصارعة تشوليتوس فايتينغ (Fighting Cholitas) في مدينة إل ألتو، بوليفيا 24 نوفمبر 2019
    لقطة طريفة لزعيم كوريا الشمالية... و"عناق بوتين" في سان بطرسبورغ.. صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    مفاجأة أمريكية لأفغانستان في عيد الشكر
    مفاجأة أمريكية لأفغانستان في عيد الشكر
    الإيدز المرعب
    الإيدز "المرعب"... أرقام مفزعة في الوطن العربي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك