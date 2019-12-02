مسافرة تتظاهر بمرض شديد للحصول على مقعد أكبر لتجد الشرطة بانتظارها

يعاني الكثير من المسافرين أحيانا من ضيق مقاعد الطائرات التي يسافرون على متنها، الأمر الذي يدعو بعضهم إلى الطلب من طاقم الطائرة أو المضيفين تغيير أماكن جلوسهم.

يتبع عدد من المسافرين بعض الحيل من أجل تغيير أماكن جلوسهم في الرحلات الجوية، الأمر الذي دفع مسافرة أمريكية إلى تظاهرها بالإصابة بحالة طبية حرجة من أجل تغيير مقعدها، والحصول على مقعد أكبر.

الامرأة من ولاية فلوريدا تظاهرت بإصابتها بحالة حرجة خلال سفرها على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، بغية الحصول على مقعد أكبر، ليعود الطيار أدراجه بالطائرة.

وذكرت الشرطة أنه فور عودة الطائرة إلى الأرض، واصلت المرأة مسرحيتها، ورفضت النزول من الطائرة، لينجح الطيار، والعاملون في إنفاذ القانون والمجال الطبي في إخراجها من الطائرة في نهاية المطاف.

وتم احتجاز الامرأة وفقا لقانون "بيكر" المتبع في الولاية، والذي يسمح للسلطات باحتجاز شخص قد يشكل تهديداً لنفسه أو لغيره.

وقال المتحدث باسم الشرطة بأن الطيار أعلن حالة الطوارئ وفور هبوط الطائرة، أوضحت السيدة أنها تظاهرت بإصابتها بحالة حرجة للحصول على مقعد أكبر، بحسب مانقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.