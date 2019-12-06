إيطالية تصبح أول مرأة تتولى رئاسة أوبرا مونتي كارلو... صور

أصبحت النجمة الإيطالية تشيشيليا بارتولي أول امرأة تتولى رئاسة أوبرا مونتي كارلو، وذلك بعد موافقتها على تولي المنصب ابتداء من يناير/كانون الثاني 2023.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن بارتولي ستحل محل جان لوي غريندا المدير الفني لـ"كوريجي دورانج"، وفق ما أعلنت أمس الثلاثاء حكومة موناكو.

وصرحت الأميرة كارولين رئيسة مجلس الإدارة في بيان: "تشيشيليا بارتولي ستصبح أول مرأة تدير أوبرا مونتي كارلو".

*Breaking news*

Cecilia Bartoli becomes the first female director of the Opéra de Monte-Carlo. From 1 January 2023 she will be the successor of her friend Jean-Louis Grinda.

Press release:

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📸Charly Gallo pic.twitter.com/Kk9sLSZH1X — Cecilia Bartoli (@BartoliOfficial) December 3, 2019

ومن المنتظر أن تبقى مغنية السوبرانو مديرة "موزيسيان دو برانس" وهي تظاهرة فنية أطلقت في الإمارة العام 2016 مع أكثر من 70 حفلة موسيقية وتسجيلات وعروض في كل أنحاء أوروبا، كما ستكون حرة في مواصلة حياتها المهنية كمغنية وفقا لما جاء في البيان.

Cecilia Bartoli Has a New Role: Head of Monte Carlo’s Opera pic.twitter.com/wyS8YY3ad2 — ShamelNews (@NewsShamel) December 4, 2019

وفي وقت سابق من هذا العام، أعرب غريندا الذي يتولى منصبه منذ يوليو/تموز 2007، عن رغبته في تسليم الإدارة لشخص لديه أفكار جديدة للأوبرا في الإمارة كما قالت الأميرة كارولين، وعلّقت المغنية: "تولي إدارة أوبرا مونتي كارلو هي مرحلة جديدة وحلم يتحقق أيضاً".