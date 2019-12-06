مصرع ملكة جمال باكستان السابقة في أمريكا... صور

لقيت ملكة جمال باكستان السابقة زنيب نافيد، مصرعها، في حادث سير وقع بولاية ماريلاند الأمريكية، بعد فقدانها السيطرة على قيادة سيارتها.

وذكر موقع "ديلي تايمز" الباكستاني إن زينب نافيد كانت تحاول المرور عبر منحنى الطريق، فاصطدمت بالرصيف، وانقلبت سيارتها بالقرب من خط المشاة، ليتم إخراجها من سيارتها وقد فارقت الحياة.

RT ETLifeandStyle: Zanib Naveed won the 2012 MPW pageant in Torontohttps://t.co/eyflWwkoOW https://t.co/hORzBWmsoP #Pakistan — Umar Kamran 🔆 (@UmarKamran96) December 6, 2019

ونفت الشرطة وجود أي مواد مخدرة بجسدها، ما يعني استبعاد فرضية السكر وراء التسبب في الحادث، كانت الشخص الوحيد الموجود داخل السيارة، ولم يكن برفقتها أحد.

يذكر أن زنيب نافيد ولدت في لاهور بباكستان، لكنها عاشت في بومونا بنيويورك وتخرجت في جامعة بيس عام 2011، ثم التحقت بمسابقة ملكة جمال باكستان العالمية في تورنتو بكندا. وفي عام 2012، أصبحت الفتاة رقم 10 التي تحصل على لقب ملكة جمال باكستان.