مطعم إماراتي يقدم سمكة مغطاة بالذهب عيار 23... صور

توصل مطعم إماراتي إلى طريقة يمكن من خلالها جذب الزبائن من عشاق التميز، حيث يقدم وجبة مكونة من سمكة مغطاة بمادة الذهب القابل للأكل.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن مطعم "دورز فري غريل" في دبي دمج المطبخين الصيني والتركي، حيث أضاف ميزة جديدة من خلال وضع أوراق ذهب قابلة للأكل من عيار 23 قيراطاً، لتغطية سمكة "سيباس".

مطعم في دبي يقدم سمكة مغطاة بالذهب لوجبة الغداء - https://t.co/DHCwpZjpRh pic.twitter.com/9ge0BnC8FS — Liban8 (@LibanHuit) January 28, 2019

ويبلغ سعر هذا الطبق حوالي 230 دولاراً، ويتم إعداده بوضع السمكة لمدة 12 ساعة، قبل الطهي حتى ترتخي عضلاتها، ومن ثم تُنقع في مكونات عديدة من بينها العسل والثوم والزنجبيل.

مطعم دورز في دبي يقدم سمكة مغطاة بالكامل بالذهب pic.twitter.com/9qgCd5nlMK — علي الجسمي (@AliAljsmi) December 19, 2018

وصرح رئيس الطهاة في المطعم المذكور، كمال جيلان إن الأطباق التي تحضر بالمطعم تخضع لتعديلات عديدة قبل أن يتم إضافتها إلى قائمة المأكولات، وخصوصاً أنه يسعى دائماً إلى تحضير مأكولات تروق "لجميع الأشخاص" وليس فقط لشريحة معينة من الناس.

وليس ما يثير الشهية في المطعم المأكولات فحسب، وإنما أيضاَ التصاميم التي ركزت على اللون الذهبي، وحمل الأثاث أسماء بعض العلامات التجارية الفاخرة مثل فرساتشي وبنتلي.