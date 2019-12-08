محمد بن سلمان يحضر نزال "الدرعية التاريخي" في الملاكمة...صور

حضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم السبت، منافسات نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة والتي تُقام منافساته في "ميدان الدرعية" بالعاصمة السعودية الرياض.

وأقيمت المنافسة بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني أنتوني جوشوا ضمن موسم الدرعية برعاية من صندوق الاستثمارات العامة.

سمو سيدي #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يحضر نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني أنثوني جوشوا. pic.twitter.com/fRSPyESnp2 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) December 7, 2019

واستعاد ملاكم الوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا لقبه العالمي، بفوزه على الأمريكي من أصل مكسيكي أندي رويز بالنقاط مساء السبت.

وقدم جوشوا مباراة مميزة تفوق فيها بعدد النقاط 118-110 من قبل حكمَين اثنين و119-109 من قبل الحكم الثالث، ليحسم المباراة لصالحه تحت ناظري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

The world has witnessed our ambition as hosts. A new chapter has been written. Another awaits. Congratulations to Anthony Joshua and Hardluck to Andy Ruiz. A massive thank you to the fans, the media and everyone who contributed in this historic night. #bepartofhistory pic.twitter.com/BicWRW1JpF — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) December 7, 2019

يتألف نزال الدرعية التاريخي من عشرة نزالات يشارك عددٌ من الملاكمين البارزين من بينهم الملاكم السعودي زهير القحطاني، وألكسندر بوفيتيكن، وديليان وايت، ومايكل هنتر، وتوم ليتل وهوبي برايس وغيرهم من الملاكمين.