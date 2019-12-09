السعودية... مدينة الملك سعود تكشف حقيقة استقبال حالات بسبب "الدخان الجديد"

نفت مدينة الملك سعود الطبية، ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول دخول حالات بسبب الدخان الجديد.

وقالت مدينة الملك سعود، في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن "الحالات التي تم تنويمها، لديها عوامل خطورة الإصابة بجلطات القلب ولم يثبت أنها بسبب الدخان الجديد".

وحذرت مدينة الملك سعود، من التدخين، قائلة، إنه مسبب رئيسي للإصابات بالجلطات وأمراض القلب.

#هام

تابعت #مدينة_الملك_سعود_الطبية

ما نشر عبر #تويتر حول دخول حالات بسبب الدخان الجديد؛ وعليه توضح أن الحالات التي تم تنويمها، لديها عوامل خطورة الإصابة بجلطات القلب ولم يثبت أنها بسبب #الدخان_الجديد



التدخين مسبب رئيسي للإصابات بالجلطات وأمراض القلب — مدينة الملك سعود الطبية (@ksmcmedia) December 8, 2019

في هذا السياق، أكدت هيئة الغذاء والدواء، مطابقة الدخان الجديد للمواصفات المعتمدة، وخال من المواد المغشوشة، محذّرة في الوقت ذاته من أضرار التبغ بكل أنواعه.

وذكرت الهيئة أنها تابعت باهتمام ما أثير حول وجود مواد مغشوشة في منتجات التبغ الجديدة، بعد إلزام الشركات المصنّعة بتعديل الشكل الخارجي للعبوة.

توضيح من #الغذاء_والدواء حول خلو منتجات التبغ الجديدة من المواد المغشوشة. pic.twitter.com/EqhVxoSs1p — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) November 30, 2019

وأحدثت سجائر التبغ الجديدة المنتشرة حاليا في أسواق السعودية، حالة من الجدل الواسع بين المواطنين والمقيمين في المملكة، فيما علقت الحكومة السعودية عليها.

وعبر هاشتاغ "#الدخان_الجديد_مغشوش"، تداول مغردون على موقع "تويتر"، عددا من المقاطع المصورة التي توثق شهادات المستهلكين لعبوات التبغ الجديدة، إذ أكدوا أن المطروح في الأسواق حاليا دخان مغشوش ولم يعد بنفس جودته السابقة.