كيف أعاد فنان الروح لكنيسة مهجورة في التشيك لتصبح وجهة للسياح (فيديو+صور)

تعتبر كنسية القديس "سانت جورج" أو كما تعرف باللغة التشيكية كنيسة القديس "جيري" في مدينة لوكوفا التشيكية واحدة من الكنائس الكثيرة المنتشرة في البلاد والتي تعود للقرون الوسطى.
بناء الكنسية تم على الطراز القوطي عام 1352، واستطاعت الكنيسة المحافظة على شكلها على الرغم من الحروب والحرائق التي ضربت المكان.
تم الاحتفال بآخر قداس في الكنيسة عام 1962، ثم حطمت شجرة سقف الكنيسة بعد أن انهارت عليه، لتوضع الكنيسة، لاحقا، ضمن التراث الثقافي للمدينة.
إلا أن الفنان التشيكي جاكوب هادرافا كان له رأي آخر، حيث قام بتنفيذ مشروع غير عادي باستخدام جدران الكنيسة، ليقوم بصنع 32 شخصية من الجبص، تجسيدا لأرواح الأشخاص الذين زاروا الكنيسة في يوم من الأيام، وهم جالسون على المقاعد ويصلون.
قام هادرافا، بطرح عمله المعروف باسم "The Phantom Church" عام 2012 كأطروحة، ليقوم بتحويل الكنيسة الى متحف دائم، بحسب ما نشر الموقع الرسمي للكنيسة.
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I was saving this image for Halloween; Dilapidated 14th century village church of St.George in Luková in Western Bohemia. Artist Jakub Hadrava created 32 unique statues of plaster soaked fabric on real living people. They represent the ghosts of Sudeten Germans who lived and worshiped here before the WWII. . . #lukova #kostellukova #manetin #stgeorge #svatyjiri #ghost #spooky #westernbohemia #church #jakubhadrava #dilapidated #villagechurch #dilapidatedchurch #czechrepublic #statue #plaster #plasterstatue #fabric #plastersoakedfabric #iphonephotography #travel #travelgram #halloween #unique #sudetenland #sudetengermans #souls #allsaintsday
وتمثل الأجساد الجبصية الألمان من تشيكوسلوفاكيا الغربية الذين تم تهجيرهم من منازلهم بوصفهم متواطئين مع النازيين. وتحتوي الكنيسة أيضا على صور قديمة لأولئك المقيمين في لوكوفا الذين أجبروا على مغادرة منازلهم وكنيسة القديس "جيري"، التي بناها أجدادهم.
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Kostel v Lukové podle mě patří k velice tajemným stavbám a vyzařuje z něj plno magické energie 😇🕵🏽♀️ Vnitřek je ještě zajímavější. Sochy duchů ze sádry 😯 #churches #churchesofinstagram #churcharchitecture #mysticplace #mysticplaces #czechrepublic🇨🇿 #buildings #autumn #pictureoftheday #churchpicture #mobilephotography #mobilephotographer #kirche #lukova #kostel #tajemnamista #ceskarepublika #vyletypocesku
بفضل مشروع هادرافا، حصلت الكنيسة على حياة جديدة، ليتحول المبنى الى متحف تم ترميمه. وأصبحت الكنيسة وجهة مشهورة للسياح وكائنًا فنيًا جديدًا في جمهورية التشيك.
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