الفنانة رغدة: لا أخجل من عمري وأرفض عمليات التجميل... صورة

أعربت الفنانة السورية رغدة عن استيائها مما أسمته حملة تشويه ضدها، حيث استنكرت من "يشوهون صورتها ويتحدثون عن تقدمها في العمر وتغير ملامحها".

ونقل موقع "في الفن" حديث رغدة خلال ندوة حضرتها في قصر السينما، صرحت فيها بأنها لا تخجل من عمرها ولا اهتمت من قبل بالشكل الذي تظهر به أمام الكاميرات".

وتابعت رغدة: "لكن عندما يصل الأمر إلى تشويهي فإن الأمر غير مقبول، وتمتد تلك الحملة لتشمل عظماء الفن من الأجيال السابقة".

رغدة تكشف سر غيابها عن عزاء هيثم احمد زكي و الشيخوخة تتمكن من ملامحها و ماذا قالت عن محمد رمضان https://t.co/gjtUrYa0Dk pic.twitter.com/rjjpAg266q — CelebrityTT (@CelebrityTt) December 10, 2019

وأكدت الممثلة رغدة أن "حملة التشويه ليست وليدة اللحظة بل بدأت العام الماضي عندما صبغت شعرها باللون الأشقر من أجل عمل فني"، مضيفة: "أنا أرفض عمليات التجميل وأود أن أعيش عمري بكل تقلباته".

يذكر أن آخر عمل درامي ظهرت به الفنانة رغدة كان مسلسل "جراب حواء" الذي عرض عام 2016.

وكانت رغدة قد أثارت جدلا حولها بسبب إطلالتها المختلفة التي جعلتها تبدو أكبر سنا، حيث حضرت الممثلة السورية صالونا ثقافيا تديره الإعلامية سهير جودة، وبدت بإطلالة مختلفة بشعر أشقر ومكياج خفيف.

وعبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، نشرت حنان مطاوع صورة تجمعها برغدة وسوزان نجم الدين تلك التي نالت عنها رغدة تعليقات سلبية.