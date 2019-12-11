إليسا توجه رسالة إلى جمهورها من داخل "غرفة النوم"

وهذه المرة، خرجت الفنانة اللبنانية من غرفة نومها، بعد نشرها لصورة لها على حسابها الرسمي في "انستغرام"، وهي نائمة على السرير وتحتضن دمية ميكي ماوس، وعلقت عليها: "صباح الخير أحبائي".
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سبق أن خرجت إليسا قبل يومين برسالة أخرى على "انستغرام" أيضا، للحديث عن بلدها لبنان، في ظل استمرار الاحتجاجات والمظاهرات في الشوارع اللبنانية.
وقالت إليسا "لأنو لبنان عم يمرّ بأصعب الأوقات، لأنو بهيك وقت بتزيد الحاجة لأبسط المستلزمات المعيشيّة، لأنو اللبنانيين برهنوا مساندتن لبعض بظل كل المحن، لأنو كلنا قادرين نساعد بأبسط الأغراض الموجودة ببيوتنا".
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لأنو لبنان عم يمرّ بأصعب الأوقات لأنو بهيك وقت بتزيد الحاجة لأبسط المستلزمات المعيشيّة لأنو اللبنانيين برهنوا مساندتن لبعض بظل كل المحن لأنو كلنا قادرين نساعد بأبسط الأغراض الموجودة ببيوتنا #لأنو_ما_إلنا_غير_بعض هل سنة ومتل كل سنة ، #حملة_دفى راجعة وهدفنا نجمع مساعدات لكل محتاج من معلبات ومواد غذائية وثياب وبطانيات وأدوات إلكترونية ومنزلية حضروا حالكن رح نجتمع بل FORUM DE BEIRUT ب ١٥-كانون الأول-٢٠١٩ لحتى نستقبل كل تبرعاتكن العينية ابتداءً من ال ١٠ صباحاً حتى ال ٦ مساءً.
وهي الكلمات التي ذكرتها تعليقًَا على تبنيها حملة "دفى".
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