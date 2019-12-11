إليسا توجه رسالة إلى جمهورها من داخل "غرفة النوم"

بعد نشرها تعليقات كثيرة عمّا يجري في بلادها من أحداث، خرجت الفنانة اللبنانية إليسا إلى محبيها بلحظة أخرى مؤثرة.

وهذه المرة، خرجت الفنانة اللبنانية من غرفة نومها، بعد نشرها لصورة لها على حسابها الرسمي في "انستغرام"، وهي نائمة على السرير وتحتضن دمية ميكي ماوس، وعلقت عليها: "صباح الخير أحبائي".

View this post on Instagram good morning #lovers A post shared by Elissa (@elissazkh) on Dec 11, 2019 at 2:14am PST

سبق أن خرجت إليسا قبل يومين برسالة أخرى على "انستغرام" أيضا، للحديث عن بلدها لبنان، في ظل استمرار الاحتجاجات والمظاهرات في الشوارع اللبنانية.

وقالت إليسا "لأنو لبنان عم يمرّ بأصعب الأوقات، لأنو بهيك وقت بتزيد الحاجة لأبسط المستلزمات المعيشيّة، لأنو اللبنانيين برهنوا مساندتن لبعض بظل كل المحن، لأنو كلنا قادرين نساعد بأبسط الأغراض الموجودة ببيوتنا".

وهي الكلمات التي ذكرتها تعليقًَا على تبنيها حملة "دفى".