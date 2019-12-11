 اليوسفي... أقوى فاكهة لزيادة المناعة ومفتاح الصحة والجمال في الشتاء

أكدت خبيرة تغذية أن فاكهة اليوسفي هي مفتاح الصحة والجمال للإنسان في فصل الشتاء.

قالت خبيرة التغذية الألمانية، إمكه ريزه، إن اليوسفي يعد بمثابة مفتاح الصحة والجمال؛ حيث يزخر بـ"فيتامين C"، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، ومن ثم يقي من الإصابة بالأمراض المُعدية في الشتاء كالإنفلونزا؛ بحسب الموقع الإلكتروني "عاجل".

وأضافت خبيرة التغذية أن "فيتامين C" يساعد أيضًا على بناء الكولاجين في الجسم، ومن ثم تتمتع البشرة بمظهر مشدود وتبدو أكثر مرونة.

يشار إلى أن فاكهة اليوسفي تحتوي على "بروفيتامين A" المعروف باسم البيتا كاروتين، الذي يساعد على تجدد الخلايا.