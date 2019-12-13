محمد صلاح في مهمة إنسانية جديدة

زار اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، أحد المستشفيات للأطفال المصابين بالأورام للاحتفال معهم في أعياد الميلاد (الكريسماس).

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي صورا لصلاح ونجوم الفريق وهم في زيارة إنسانية لمستشفى "ألدر هاي" للأطفال، ظهر أمس الخميس، للاحتفال معهم بأعياد الميلاد أوالكريسماس.

Photos: Reds spread festive cheer on annual Christmas visit to Alder Hey: The Liverpool first-team squad and manager Jürgen Klopp made their annual Christmas visit to Alder Hey Children's Hospital on Thursday afternoon. https://t.co/rNka2WOLgs pic.twitter.com/I0wrISopkZ — LFC_MP (@LFC_MP) December 12, 2019

وأفاد الموقع بأن محمد صلاح، اللاعب المصري الدولي، واللاعبين والجهاز الفني لفريق ليفربول قاموا بزيارة قصيرة لأحد المستشفيات الخاصة بالأطفال للاحتفال معهم بالكريسماس، حيث نشر صورا مختلفة للاعبين أثناء لقائهم بالأطفال والموظفين، وقاموا خلالها بإهداء الأطفال هدايا أعياد الميلاد.

وأكد الموقع الرسمي للفريق الإنجليزي "الريدز" أن اللاعبين قاموا بإهداء الأطفال قمصانهم ممهرة بتوقيعهم، في وقت تم عرض كأس دوري أبطال أوروبا للمرضى والعاملين بالمستشفى.