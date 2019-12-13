إنقاذ مغربيين علقا في الثلوج بعد أن نشرا فيديو استغاثة… فيديو

تمكنت السلطات المغربية من إنقاذ شابين مغربيين حوصرا وسط الثلوج قرب قمة تدغين، أعلى قمة في سلسة جبال الريف، بعد أن لجأ أحدهما إلى بث تسجيل فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يناشدان فيه المسؤولين لإنقاذهما.

وظهر في الفيديو الذي نشر قبيل حلول مساء أمس الخميس، وتمت مشاركته على نطاق واسع، شاب يدعى خالد قال إنه وصديقه إسماعيل، عالقان وسط الثلوج بالقرب من جبل تدغين (البالغ ارتفاعه 2456 مترا)، والذي يقع ضمن سلسلة جبال الريف الممتدة بشمال المغرب، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ودعا خالد إلى مشاركة الفيديو على نطاق واسع، وقال إنهما لا يقويان على مواصلة الحركة، لأن "الثلج يزحلقهما إلى منحدرات خطيرة" ولا يملكان المعدات اللازمة. وقال خالد إن صديقه، الذي بدا منهكا، مصاب بكسر.

وأعلن مسؤولون مغربيون بعد قليل من نشر الفيديو أنه تم إنقاذ الشابين على يد السلطات وبعض المتطوعين.

وتقع بعض الحوادث من حين لآخر في المناطق الجبلية المغربية التي تشهد تساقط الثلوج في هذا الوقت من السنة.

وتوفي، العام الماضي، راعي غنم داهمته عاصفة ثلجية في جبل بويبلان في سلسلة الأطلس المتوسط، حيث عثرت عليه السلطات مدفونا تحت الثلوج، بعد أسبوع من مفارقته الحياة.