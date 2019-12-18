مدافع الزمالك يحسم الجدل حول انتقاله للأهلي المصري

علق محمد عبد الغني، مدافع فريق الزمالك المصري، على التقارير التي أشارت إلى انتقاله إلى غريمه التقليدي النادي الأهلي المصري.

ونفى عبد الغني عبر حسابه الرسمي على "الفيس بوك"، مساء اليوم، الأربعاء، نيته الانتقال من ناديه الحالي (الزمالك) إلى النادي الأهلي المصري، مؤكدا أن عقده مع الزمالك ممتد لعامين مقبلين.

وقال عبد الغني:

يمكن أول مرة أكتب حاجة أو أرد على حاجه بتتقال عليا من ساعت مجيت النادي سواء بالوحش أو الحلو، عشان مش في دماغي أي كلام بيتقال أنا مركز في شغلي.

وأضاف لاعب النادي الزمالك المصري:

باقي في عقدي مع نادي الزمالك سنتين وملتزم بعقدي مع النادي، وأي خبر إنى أفسخ عقدى مع النادي دا ملوش أي أساس من الصحة.

وأكد محمد عبد الغني أنه ليس في نيته اللعب لنادي غير الزمالك، وفي حال وجود نية، ستكون عبر بوابة الفريق المصري نفسه، وبموافقته بالطبع.

وتردد أن هناك مفاوضات بين النادي الأهلي المصري، الغريم والمنافس التقليدي للنادي الزمالك، وبين اللاعب عبد الغني، خلال الفترة الشتوية، والتي تبدأ مع مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.