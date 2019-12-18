"الساونا الباردة"... علاج جديد للبشرة ولمحبي النوم

قالت مجلة فرنسية متخصصة في الأزياء والموضة والجمال، إن لـ "الساونا الباردة" مزايا عدة للصحة والجمال.

وأفادت مجلة "Elle" الفرنسية بأن هناك شكلا من أشكال العلاج بالتبريد، "Cryotherapy"، يحمل العديد من الفوائد للجسم والبشرة، بما يمنح المزيد من الراحة والاستجمام.

وأوردت المجلة أن العلاج بالتبريد يشهد في الفترة الراهنة رواجا كبيرا في عالم الرياضة الاحترافية، بهدف الاستشفاء السريع للعضلات وتخفيف الألم، وبأن هذا العلاج (الساونا الباردة) ليس متاحا لأشخاص بعينهم، وإنما للأشخاص العاديين كافة، بغرض الاستفادة من مزاياه العديدة للصحة والجمال

وذكرت المجلة العالمية، المهتمة بأزياء المرأة والجمال والصحة والترفيه، أنه بدلا من شراء عبوات ثلج من السوبر ماركت، أو من جهة أخرى خارج المنزل، فإنه يمكن للمواطن العادي الاستشفاء بهذا العلاج عبر أجهزة وأدوات منزلية.

ونوهت المجلة إلى أن "الساونا الباردة" عبارة عن جهاز مملوء بالنيتروجين تصل درجة حرارته إلى -150 درجة، يمكث الإنسان داخل الجهاز لمدة 3 دقائق تقريبا، مؤكدة أن العلاج بالتبريد يعمل على استرخاء العضلات وتخفيف الألم ويساهم في حرق الدهون.

ونقلت المجلة الفرنسية عن الدكتور يانيس أليكساندريدس، خبير التجميل، أن العلاج بـ"الساونا الباردة" يمد الجسم بالنضارة والشعور بالسعادة، ويبدو معه الوجه مشدودا، كما يعمل على انتظام فترات النوم للإنسان، ويعمل على الاسترخاء.

ولفت خبير التجميل إلى أن العلاج بـ"الساونا الباردة" لا يناسب الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، أو الذين يعانون من إكزيما البرودة.