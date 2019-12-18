عبارة "دوري أم أحمد" توقف عادل التويجري عن الظهور الإعلامي

أوقفت عبارة "دوري أم أحمد" المحلل والناقد الرياضي السعودي، عادل التويجري عن الظهور الإعلامي، مؤقتا.

وأكدت مصادر للموقع الإلكتروني "عاجل"، مساء اليوم، الأربعاء، أنه تم إيقاف الناقد الرياضي عادل التويجري، عن الظهور الإعلامي، مؤقتًا، بعد تعليقه على هزيمة نادي الهلال السعودي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019.

ووصف المحلل الرياضي، عادل التويجري، الدوري السعودي بأنه "دوري أم أحمد".

دوري سيدي محمد بن سلمان حفظه الله



اصبح دوري ام احمد!!



يجب ان يحاسب هو ومقدم البرنامج



مانرضا على امير الشباب مثل هذا الاسقاط💕



#شخبار_الشخل pic.twitter.com/FG3YLBjwBD — فهد المطيري (@WhiteHeart305) December 17, 2019

وجاءت تصريحات التويجري، عبر مشاركته الحوارية ببرنامج "الدوري مع وليد"، على قناة SBC، عقب نهاية لقاء الهلال مع فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا بالعاصمة القطرية، الدوحة.

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية أنه تم فتح تحقيق داخلي في واقعة "دوري أم أحمد".

تود #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون أن توضح أنه بناء على توجيه معالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة فقد تم فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة الأمس، وستتم محاسبة من يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة. — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) December 18, 2019

وأثارت عبارة التويجري "دوري أم أحمد" غضبًا شديدًا لدى الجماهير السعودية؛ حيث توالت ردود الفعل على تصريحات التويجري بعد هزيمة الهلال، وانتشر هاشتاغ "#دوري_أم_أحمد"، الذي طالب فيه مغردون المسؤولين، بمحاسبة التويجري على تصريحاته، التي لا تليق عبر قناة حكومية سعودية، ومنعه من الظهور الإعلامي.