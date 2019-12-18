بعد مطاردة مثيرة في شوارع الرياض... شاهد لحظة سقوط مروج مخدرات

نجحت فرق مكافحة المخدرات السعودية في ضبط مروج للمخدرات، خلال ترويجه كميات كبيرة من حبوب "الكبتاجون".

ونشر الموقع الإلكتروني "عاجل"، مساء اليوم، الأربعاء، مقطعا فيديو خاص بفرق مكافحة المخدرات السعودية في العاصمة الرياض، من خلال إلقائها القبض على مروّج للمخدرات، أثناء محاولته ترويج كمية من حبوب "الكبتاجون" المحظورة.

وذكر الموقع أنه نجح في توثيق عملية ضبط المروج، وذلك خلال جولة ميدانية، بعد مطاردة له في شوارع الرياض.

وذلك في وقت انتقلت فرق المكافحة السعودية لمنزل المروج، حيث عُثر بداخله على مكبس خاص لكبس الحبوب المحظورة، وكمية أخرى جاهزة للترويج.