طبيب: الدواء لا يعالج السعال

أفاد طبيب مصري بأن أطباء الصدر لا يؤمنون بفاعلية أدوية السعال في التخلص من هذه المشكلة الصحية.

نقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، أن السعال ليس مرضًا، ولكنه عرض لمرض أصاب الجسم.

وأضاف المغازي، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" التلفزيوني، أن السعال قد يكون بسبب أمراض الجهاز التنفسي وقد يكون بسبب أمراض القلب.

وشدد المغازي على ضرورة معرفة سبب السعال لعلاجه، مشيرًا إلى أن أمراض الجهاز التنفسي التي تسبب السعال هي نزلات البرد والإنفلوانزا والنزلات الشعبية وسد الرئوية المزمنة والربو وحساسية الصدر وغيرها من أمراض الصدر.

وصرح المغازي قائلا: "إحنا كاستشاريين الصدر مبنؤمنش قوي بأدوية الكحة لكن ياخد الحاجات السخنة ويشرب مية كتير ولو مية دافية الصبح وعليها معلقة عسل نحل مفيد جدًا وورق الجوافة والينسون ودي حاجات معروف عنها أنها بتمنع الكحة".

ونصح المغازي من يعانون من السعال بالابتعاد عن مسبباته وأهمها "التدخين" والابتعاد عن الأماكن التي يوجد فيها مدخنون.