ريال مدريد يحسم مستقبل بوغبا

علق نادي نادي ريال مدريد الإسباني على ما تردد عن ضم لاعب وسط الفريق الأول بمانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، في الميركاتو الشتوي المقبل خلال شهر يناير/كانون الثاني 2020.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم السبت، أن المسؤولين في النادي الملكي الإسباني أبلغوا بوغبا بفشل التعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل، بسبب مشاكل مالية.

وأفادت الصحيفة بأن بوغبا، على الرغم من عدم مشاركته في المباريات لما يزيد عن ثلاثة أشهر كاملة، فإن ناديه الإنجليزي رفض بيعه، أو التفريط فيه، حيث رفض رئيس مجلس نادي مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل، في وقت فشلت فيه محاولات التعاقد معه من قبل نادي ريال مدريد الإسباني.

وأوردت الصحيفة الإسبانية أن فريق ريال مدريد يعاني من وجود عجز في الميزانية السنوية بقيمة 200 مليون يورو، بسبب المبالغ التي تم صرفها في الميركاتو الصيفي الماضي، من أجل ضم أكثر من صفقة كان يحتاجها المدرب الحالي، زين الدين زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العجز المادي هو السبب وراء عدم التعاقد مع بوغبا الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المدير الفني للفريق الملكي، زين الدين زيدان، كان يرغب التعاقد مع مواطنه الفرنسي، من أجل تعويض الرحيل المتوقع للكرواتي، لوكا مودريتش.