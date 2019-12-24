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17:29 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    كلب في الملعب

    فندق للكلاب في الأردن... تكلفة مبيت اليوم 4 دولارات

    © Sputnik . Варвара Гертье . كلب في الملعب
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    على الرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة في الأردن، فإن الأردنيين ينفقون مبالغ طائلة لرعاية حيواناتهم المدللة.

    أكدت وكالة "فرانس برس"، مساء أمس الاثنين، أن مراكز رعاية الحيوانات الأليفة انتشرت في الشارع الأردني، بكثافة، خلال السنوات القليلة الماضية، رغم ارتفاع تكلفة الحياة في البلاد، وذلك في وقت افتتح فندقا للكلاب في الأردن.

    كلب
    © CC0 / Pixabay
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    ويبلغ معدل الأجور الشهرية في الأردن نحو 600 دولار، وتجاوز دينه العام 40 مليار دولار، إلا أن الأردنيين لم يبخلوا في إنفاق مبالغ كبيرة لرعاية حيواناتهم المدللة، حيث انتشرت عشرات مراكز العناية بالحيوانات الأليفة خصوصا الكلاب والقطط، ومحلات تبيع مستلزمات تربيتها بعد تزايد أعداد مربيها.

    ونقلت الوكالة عن مدير "بت زون"، أول فندق ومركز تدريب للكلاب، مروان الحاج علي، أن المشروع أقيم عام 2018 بعد "نمو ملحوظ لتربية الحيوانات الأليفة خصوصا الكلاب"، قائلا:

    فكرنا بأن من يسافر يريد ترك كلبه في مكان منظم ومخصص لذلك، فأقمنا هذا الفندق في منطقة الجيزة (جنوب عمان)، وهو أيضا مركز متخصص بتدريب الكلاب وتعديل سلوكها.

    ويقدم الفندق، الذي يحتوي مساحات واسعة للعب والتدريب وحجرات للإقامة، خدمات قص أظافر الكلاب وشعرهم واستحمامهم وتجفيف شعرهم مع من يعتني بهم في غياب أصحابهم.

    وأضاف الفندق خدمة أخرى لأصحاب الكلاب، حيث أتاح لهم متابعة كلابهم عبر الانترنت من خلال كاميرات مثبتة في كافة الأقسام.

    وأوضحت الوكالة أن تكلفة مبيت الكلب 3 دنانير (4 دولارات) في اليوم الواحد، بينما تضاف كلفة خدمات أخرى، بحسب الحاجة، منوهة إلى أن تكلفة الحمام وقص الشعر للكلب أو القط في الأردن، ما بين 14 إلى 28 دولارا، وقص الأظافر مع تنظيف الأذنين 14 دولارا.

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    الكلمات الدلالية:
    الكلاب, حيوانات أليفة, الحيوانات, الأردن
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