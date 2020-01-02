ماتت بطلقة بالرأس في غرفة نومها... عائلة سعودية لا تستطيع دفن ابنتها

تسعى عائلة في السعودية، لدفن ابنتها التي توفت منذ أكثر من شهر في حادثة بمنطقة جازان.

وتترقب العائلة انتهاء تحقيقات النيابة العامة في وفاة ابنتها، لتتمكن من دفن ابنتها، التي فارقت الحياة في حادثة حولها شبهات جنائية، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.

وأضافت الصحيفة أن المرأة لقيت مصرعها في ظروف غامضة بمنزلها بقرية مشلحة بمحافظة صبيا في منطقة جازان، وجاوزت شهرا في ثلاجة الموتى.

وناشدت الأسرة الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات التي تمكنهم من دفن جثمانها في حال عدم تأثر سير التحقيقات بالدفن.

وقالت العائلة إنها ترغب في دفن الجثة، متابعة "نثمِّن ونقدر الجهود التي تبذلها النيابة من أجل استجلاء الحقيقة، وكشف ملابسات الواقعة التي راحت ضحيتها ابنتنا، ونرفع مناشدتنا ليُسمح لنا بدفن جثمانها في حال لم يؤثر ذلك على مسار التحقيقات، علمًا بأنها أمضت شهرًا في ثلاجة الموتى، ونرغب بدفنها".

كانت الجهات الأمنية في منطقة جازان، قررت توقيف زوج المرأة القتيلة، في إطار التحقيقات حتى ثبوت الشبهات أو انتفائها عنه؛ وذلك بعدما لقيت الزوجة مصرعها بطلقة في الرأس داخل غرفة نومهما، ثم اتضح لاحقًا وجود ضربة قوية في الرأس قبل الطلقة حسب رواية ذويها، ومن ثم تم توقيف صديق الزوج الذي اتضح وجوده في المنزل معه عند اكتشاف الحادثة لمصلحة التحقيقات، وفقا لـ"سبق".