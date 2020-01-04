شركة طيران روسية تتصدر المرتبة الأولى في دقة المواعيد

ووفقا لشركة "سيريوم" التحليلية، تم تكوين التصنيف السنوي الحادي عشر بعد دراسة بيانات 290 ألف رحلة أجرتها شركة الطيران الروسية، حيث تبين أن 86.7 في المئة من الرحلات أقيمت في الوقت المحدد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة التحليلية جيريمي بوين، "أقمنا تحليلا على أعلى مستؤى لإعداد التصنيف ويسعدنا أن نعلن أن شركة إيروفلوت أصبحت تتصدر في الالتزام بالمواعيد بين شركات النقل الجوي الرائدة في العالم"، وأضاف، بدأت "Aeroflot" في السيطرة بشكل أكثر فاعلية على جميع العوامل الخارجية، مما ساعدها على زيادة كفاءتها.

وحصلت شركة طيران "ANA" اليابانية على المركز الثاني بنسبة 86.26 في المئة لرحلات تميزت بدقة مواعيدها بالإضافة إلى شركة دلتا الأمريكية الجوية بنسبة 85.69٪.

ولاحظ بوين، أن مطار شيريميتيفو الروسي قد احتل المرتبة الأولى في العالم من حيث دقة مواعيد الرحلات الجوية، وتشير الدراسة أنه، تم انطلاق 95.01٪ من الرحلات الجوية من المطار في الوقت المحدد، وكان متوسط ​​وقت التأخير 15 دقيقة فقط.

Самый пунктуальный аэропорт в мире — "Шереметьево", сообщает аналитическая компания Cirium. В 2019 году 95,01% рейсов были отправлены из международного терминала вовремя, а среднее время задержки — 15 минут. На второй и третьей строчках рейтинга разместились китайские аэропорты. pic.twitter.com/26kBZkQGrs — CGTN на русском (@cgtnrussian) January 4, 2020

للمقارنة، فإن المطارات الموجودة في المركزين الثاني والثالث من التصنيف هما قوانغتشو بايون ومطار شنغهاي بودونغ (الصين)، وقد تأخرت رحلاتهم لمدة 58 و55 دقيقة، على التوالي، وكانت نسبة دقة مواعيد الرحلات الجوية 92.5 ٪ و91 ٪.