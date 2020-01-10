وفاة داعية إسلامي في الكويت خلال إلقائه محاضرة دينية... فيديو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة في حياة الداعية الإسلامي الحاج محمود عبدالباقي (أبو خطاب)، الذي توفي في الكويت عن عمر ناهز 83 عاما.

يظهر المقطع المصور الشيخ وهو يخطب، في جمهور من الناس، خطبة دينية عن مآثر الرسول صلى الله وعليه وسلم، ليختم كلامه بـ"لا إله إلا الله"، ويتوفى.

والداعية الفلسطيني، الحاج "أبو خطاب محمود عبد الباقي"، من قرية بلعا في طولكرم، توفي خلال كلمه له في جاهة زفاف أحد الشبان.

#فيديو | وفاة محمود عبداللطيف عبدالباقي ابوخطاب في الكويت خلال تقديمه محاضرة عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

pic.twitter.com/XZmMUh8xkH — شامل نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) January 9, 2020

ودرس الداعية الإسلامي عبد الباقي الحقوق، وحصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة الكويت، وعمل في المجال الخيري، بحسب مانقل موقع "فلسطين اليوم".

وأشاد فلسطينيون وكويتيون بالداعية الإسلامي عبد الباقي وحرصه على العمل الخيري في الكويت والوطن العربي، لاسيما أنه من مؤسسي لجنة زكاة العثمان التي تعتبر من أوائل لجان الزكاة في الوطن العربي.