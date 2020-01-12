يمكن إعداده بطريقة "بسيطة"... مشروب شاي قادر على خفض ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم مرضا خطرا قد يصيب الإنسان، إذ يجبر القلب على بذل مزيدا من الجهد لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، ما قد يؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية التي تهدد الحياة.

ولتقليل هذا الخطر، يلزم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فقد وجد باحثون أن نوعا معينا من الشاي يمكن أن يقلل ضغط الدم، بحسب تقرير لصحيفة "Express" البريطانية.

شاي الليمونة أو الشاي الأخضر؟

أجرى الباحثون دراسة قائمة على الملاحظة في عام 2012 حيث طُلب من 72 متطوعا من الذكور تناول مشروب شاي عشب الليمون (يعرف باسم الأذخر في سوريا والشام) أو الشاي الأخضر .

سُجِّلت نتائج التجربة في المجلة الطبية Medical Forum Monthly، والتي تشير إلى أن تناول شاي الليمونة قادر علي خضف ضغط الدم الانقباضي.

Lemongrass Winter Care: How to Prepare for the Cold - being a tropical plant, lemongrass needs some extra care and protection if it's to survive the colder months. https://t.co/DtynYnQMe5 pic.twitter.com/LH4yVrjcWg — Gardener's Path (@Gardeners_Path_) December 27, 2019

أشارت الدراسة أيضا إلى أن مشروب شاي الليمونة أدى أيضا إلى انخفاض معدل ضربات القلب بشكل ملحوظ.

طريقة إعداده..

ويُعتقد أن مشروب الشاي العشبي قد بدأ في سريلانكا وجنوب الهند، ولكنه أصبح منتشرا الآن في جميع أنحاء العالم.

ولإعداد "شاي الليمونة"، يمكن صب كوب واحد من الماء المغلي على واحد إلى ثلاث ملاعق صغيرة من عشبة الليمون الطازج أو المجفف.

تُنقع في الماء المغلي لمدة خمس دقائق على الأقل وبعدها يُضع الشاي. ويمكن الاستمتاع به ساخنا أو بإضافة مكعبات الثلج لإعداد كوبا من "شاي الليمونة" البارد.

عشبة الليمون نوع من أنواع النباتات ذات أوراق عشبية رقيقة وطويلة، تسمى أيضا بـ"طيب العرب" و"تبن مكة"، تنمو في المناطق المعتدلة والدافئة والاستوائية، يمضغها البعض فيحدث تنبيها في الجهاز العصبي، ويُستخرج منها زيتا عطريا يُفيد في علاج أمراض الروماتيزم.