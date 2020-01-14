البدري يجتمع مع محمد صلاح في إنجلترا

يستعد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، للسفر إلى عدد من الدول الأوروبية، منها إنجلترا والبرتغال لمتابعة اللاعبين المحترفين.

وذكرت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن ذلك يأتي بعد موافقة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري على طلب البدري الذي تقدم به، لحاجته لمراقبة اللاعبين المصريين المحترفين ومتابعة كل التفاصيل.

وأوردت أنه من المقرر أن يجتمع حسام البدري مع محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال تواجده في إنجلترا، للتواصل وحل أي أزمات واجهها صلاح، في الفترة الأخيرة داخل المنتخب.

ويشار إلى أن محمد صلاح تغيب عن معسكر المنتخب المصري الأخير، ولم يشارك مع المنتخب منذ تولي حسام البدري الإدارة الفنية له، وذلك لتعرضه لإصابة قبل انطلاق معسكر المنتخب.

وغاب صلاح خلال المباراة التي جرت بين المنتخب المصري ونظيره الكيني، في الرابع عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويلعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم عدد من لاعبي المنتخب المصري، وفي مقدمتهم محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي، لاعبا أستون فيلا، كما يشارك أحمد حجازي مع وست بروميتش ألبيون، كما يلعب أحمد حسن كوكا، في البرتغال لحساب نادي سبورتنغ براغا.