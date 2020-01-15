محامي زوج نانسي عجرم يرد على اتهام موكله بـ"القتل القصدي"

رد محامي زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الاتهام الذي وجهته النيابة العامة اللبنانية إلى موكله فادي الهاشم، بـ"القتل القصدي".

وعلق جابي جرمانوس محامي الهاشم، والذي قال: "إننا لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم لكون أن المسار الطبيعي يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار ما فعله الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس"، بحسب صحيفة "الوطن".

وتابع المحامي: "من الطبيعي أن يجرى الادّعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات، وسيتثبت صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتم توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني".

وأشار إلى أن "ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي حدث بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع، وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".

يذكر أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية، غادة عون، كانت قد ادعت على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، بجناية القتل القصدي، سندا إلى المواد 547/229، وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.