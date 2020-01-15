الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين صباح الأربعاء قمرًا صناعيًا جديدًا للاستشعار عن بعد، تهدف إلى توظيفه في استخدامات تجارية، إلى المدار الخارجي للأرض، عبر مركز "تاي-يوان لأعمال الفضاء" في مقاطعة سانشي شمالي البلاد.

أطلق القمر الصناعي، الذي ينتمي إلى عائلة "جيلين 1" ويعرف أيضًا باسم "العلم الأحمر 1- إتش 9" باستخدام الصاروخ الناقل طراز "لونج مارش 2 دي"، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

ووفقًا لتقرير الوكالة الصينية، فإن القمر الجديد الذي طورته شركة "تشانغ جوانغ ستاليت تكنولوجي"، يتمتع بقدرة على التغطية نطاق كبير وبدقة شديدة، وبمقدوره تخزين ونقل البيانات بسرعة فائقة.

ومن المقرر أن يعمل جنبًا إلى جنب مع الأقمار الخمسة عشر من عائلة "جيلين 1" التي تم إرسالها إلى الفضاء بالفعل لتشكيل مجموعة متكاملة، تعمل معًا على توفير بيانات وخدمات الاستشعار عن بعد للمستخدمين الحكوميين والصناعيين.