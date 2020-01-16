شاهد... آخر ظهور للفنانة المصرية الراحلة ماجدة الصباحي

توفيت اليوم الخميس، الفنانة المصرية الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وظهرت الفنانة الراحلة، آخر مرة أمام عدسات الكاميرات منذ عام تقريبا، وكان ذلك خلال تكريمها عن مشوارها الفني الكبير في السينما.

في آخر ظهور للفنانة #ماجدة_الصباحي بعد أن قام وفد من غرفة صناعة السينما المصرية بزيارتها من أجل تكريمها في احتفالية مصغرة لها pic.twitter.com/MyHZHY62Br — مجلة الجميلة (@Aljamilamag) January 16, 2020

وظهر برفقة ماجدة الصباحي الفنان سمير صبري، والأب بطرس دانيال، والمنتج محسن علم الدين، وابنتها غادة نافع وزوجها.

وبدت آثار التعب على الفنانة الراحلة خلال الصور، نتيجة الأزمة الصحية التي عانت منها، إثر حادثة سقوطها في شقتها.

يذكر أن ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الأعمال، أبرزها "العمر لحظة"، "أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها.

اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها و اغفر لنا و لها البقاء لله #ماجدة_الصباحي ربنا يرحمها pic.twitter.com/vAbN24KFbB — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) January 16, 2020

ولدت ماجدة في طنطا، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها موظفا في وزارة الموصلات.

ودخلت مجال الإنتاج وكونت شركة ماجدة لإنتاج الأفلام، ومن أفلامها التي أنتجتها "جميلة"، "هجرة الرسول"، وقد مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما في المجالس القومية المتخصصة.

مهما قولنا مش ممكن نوصف جمال اعمالك وادوارك.

الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته.😊

⚘⚘#ماجدة_الصباحي pic.twitter.com/sEWaK7CDMu — AhmedAmin (@AhmedAminNacr) January 16, 2020

وحصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي، كما حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، وتزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع، وأنجبت منه ابنتها غادة، وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية.