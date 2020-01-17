3 شروط يجب الالتزام بها… كيف تعمل محطات الوقود "المتحركة" في السعودية؟

وافقت وزارة الشؤون البلدية والقروية على مطالب المستثمرين بتشغيل محطات وقود متحركة لطلب تعبئة الوقود في أي مكان.

إذ سمحت اللائحة التنفيذية لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، التي أعدتها الوزارة، بإنشاء محطات ومراكز وقود متحركة لتقديم خدمة تعبئة الوقود في أي مكان.

#نجران_الآن

سمحت وزارة الشؤون البلديه والقرويه بالإستثمار في <محطات وقود مُتحركه >والتي هي عباره عن خزان ومضخه وقود محموله على شاحنه متحركه ،، pic.twitter.com/ONKlQjFmFn — حسين آل منصور/ إعلامي (@husein_almansor) January 16, 2020

شكل المحطة

تتكون تلك المحطات من خزان ومضخة وقود محمولة على شاحنة متحركة، مع توفير وسائل الأمان والالتزام بالشروط التي حددتها لائحة محطات الوقود الثابتة والمتحركة.

ولن يسمح بوقوف المحطات المتحركة أسفل المباني أو بمواقف السيارات المغطاه لرفع مستوى الأمان، مع تحديث الشروط لتتواكب مع كل ما هو جديد.

3 شروط

وكشفت اللائحة عددا من الشروط اللازم توافرها في عمل محطات الوقود المتحركة، وهي كالتالي:

الالتزام بتقديم وقود البنزين، فيما ترك تقديم وقود الديزل اختياريا.

عدم خروج أو تحرك مركبة محطة الوقود المتحركة لتقديم الخدمة خلال أوقات سير المواكب الرسمية.

عدم الخروج لتقديم الخدمة خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.

وتهدف تلك الخطوة لتسهيل الحركة والحد من الحوادث المرورية وفتح مشروعات جديدة أمام المستثمرين بما يرفع مستوى الخدمة.