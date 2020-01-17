3 شروط يجب الالتزام بها… كيف تعمل محطات الوقود "المتحركة" في السعودية؟

إذ سمحت اللائحة التنفيذية لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، التي أعدتها الوزارة، بإنشاء محطات ومراكز وقود متحركة لتقديم خدمة تعبئة الوقود في أي مكان.
#نجران_الآن— حسين آل منصور/ إعلامي (@husein_almansor) January 16, 2020
سمحت وزارة الشؤون البلديه والقرويه بالإستثمار في <محطات وقود مُتحركه >والتي هي عباره عن خزان ومضخه وقود محموله على شاحنه متحركه ،، pic.twitter.com/ONKlQjFmFn
شكل المحطة
تتكون تلك المحطات من خزان ومضخة وقود محمولة على شاحنة متحركة، مع توفير وسائل الأمان والالتزام بالشروط التي حددتها لائحة محطات الوقود الثابتة والمتحركة.
تصنيع وتوريد وتركيب #محطات_وقود_متحركة#محطات_وقود_متنقلة— خزان فال (@TankTankdiesel) January 16, 2020
#محطة_تعبئة_وقود_متنقلة
#محطات #متنقلة #محطات_وقود_متنقلة#بنزين #ديزل #محطات_وقود_متنقلة #محطات_وقود_إلكترونية_متنقلة pic.twitter.com/mR3nF1EFIU
ولن يسمح بوقوف المحطات المتحركة أسفل المباني أو بمواقف السيارات المغطاه لرفع مستوى الأمان، مع تحديث الشروط لتتواكب مع كل ما هو جديد.
3 شروط
وكشفت اللائحة عددا من الشروط اللازم توافرها في عمل محطات الوقود المتحركة، وهي كالتالي:
- الالتزام بتقديم وقود البنزين، فيما ترك تقديم وقود الديزل اختياريا.
- عدم خروج أو تحرك مركبة محطة الوقود المتحركة لتقديم الخدمة خلال أوقات سير المواكب الرسمية.
- عدم الخروج لتقديم الخدمة خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.
وتهدف تلك الخطوة لتسهيل الحركة والحد من الحوادث المرورية وفتح مشروعات جديدة أمام المستثمرين بما يرفع مستوى الخدمة.
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